Остап Маркевич: «Отец сказал, что ведутся разговоры по поводу сборной»
Маркевичу предложат тренировать сборную Украины с приставкой «и.о», но специалист хочет полноценный контракт
Также стал известен один из членов штаба нового тренера
4 августа 10:26
Мирон Маркевич / Фото: Динамо Киев от Шурика
Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside» поделился информацией по поводу грядущего нового главного тренера сборной Украины.
«Насколько известно нам, членам Исполкома УАФ негласно предложено поддержать кандидатуру Маркевича с приставкой «и.о». Но Мирон Богданович хочет полноценный трехлетний контракт и не согласен на приставку. Кто точно может войти в его штаб, так это Сергей Ковалец, многолетний соратник и ученик. Нынешняя сборная наполовину состоит из игроков его U21 периода работы в молодежке».
Мы жертвуем ЧМ-2022? Кто реально может возглавить сборную Украины
Комментарии 0