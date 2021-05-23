23 игрока вошли в заявку сборной Украины на матч с Бахрейном
Матч с Бахрейном сборная Украины вновь проведет в уникальной форме
Данный комплект формы редко используется «сине-желтыми»
13:51
Фото - УАФ
Сборная Украины, сегодня, 23 мая, проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. В качестве соперника «сине-желтых» выступит команда Бахрейна.
Команды определились с комплектами форм на игру. Интересно, что команда Андрея Шевченко сыграет в редко используемой бело-золотой экипировке, сообщает пресс-служба УАФ.
Отметим, что в данном комплекте формы сборная Украины провела спарринг против Нигерии в 2019 году. Тогда встреча завершилась ничьей 2:2.
За товарищеским поединком можно будет следить на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Бахрейн онлайн. Начало – в 21:00.
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