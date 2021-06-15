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Матч Украина – Северная Македония обслужат аргентинцы

UEFA пригласила арбитров не из европейской зоны для работы на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
14:24
Матч Украина – Северная Македония обслужат аргентинцы
Фернандо Рапаллини / Фото - Sport.fakty.ua

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет с Северной Македонией. Пресс-служба UEFA сообщила, кто обслужит матч.

На поединке будет работать аргентинская бригада арбитров во главе с 43-летним Фернандо Рапаллини. На линиях ему помогут Хуан Белатти и Диего Бонфа. Четвертым рефери назначен словенец Славко Винчич.

Судья на VAR – Алехандро Эрнандес (Испания). Ассистенты арбитра VAR – Хосе Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия). Третий помощник арбитра VAR – Хуан Мартинес (Испания).

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 17 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Македония онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Украина - Северная Македония сборная Северной Македонии (футбол)

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