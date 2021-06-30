Матвиенко: «После поражения от Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить Швецию»

Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020

Николай Матвиенко / Фото: Football.ua

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о победе команды над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Мы знали, что будет очень сложно, потому что шведы обладают хорошими физическими данными. Знали, что будет много борьбы – на это настраивались. Считаю, что справились с натиском.

Вы знаете, когда мы проиграли Австрии (0:1) – у нас сегодня не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше».



Обзор исторического матча Швеция – Украина.