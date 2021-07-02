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Матвиенко: «Три дня отдыха перед Англией? Уже приходилось играть в таком графике»

Защитник сборной Украины отметил, что команда будет готова к поединку
Футбол Сборная Украины
08:39
Матвиенко: «Три дня отдыха перед Англией? Уже приходилось играть в таком графике»
Николай Матвиенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о тяжелом графике в преддверии матча четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Встреча состоится уже 3 июля. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

У нас три дня на отдых, но у Англии столько же. В таком графике всем нам играть уже приходилось. Думаю, мы будем полностью готовы к матчу.

Безусловно, Англия будет фаворитом. Все видели, как здорово она играет, какие там футболисты... Нам, конечно, будет непросто, но я могу только повторить – на этой стадии все возможно, и мы в себя верим.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Николай Матвиенко Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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