Матвиенко: «Уже успокоился после выхода в четвертьфинал Евро»

Николай Матвиенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о победе над Швецией (2:1) и выходе в четвертьфинал Евро-2020. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

После матча со Швецией мы были невероятно счастливы, как и вся Украина. После матча получили множество сообщений, видели много крутых видео. Но я не очень эмоциональный человек. Уже успокоился и начал готовиться к следующей игре.

Выход в четвертьфинал – большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может всякое. Мы верим, что способны пройти дальше.