Матвиенко: «Лично я не хотел серии пенальти»
Матвиенко: «Уже успокоился после выхода в четвертьфинал Евро»
Защитник сборной Украины сосредоточен на поединке с Англией
07:24
Николай Матвиенко / Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о победе над Швецией (2:1) и выходе в четвертьфинал Евро-2020. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Схема 3–5–2 со Швецией? Эту тактику мы уже не раз использовали раньше, причем довольно успешно. Так было, например, когда мы сыграли вничью с Францией. Тренерский штаб нам все тщательно объяснил. Каждый четко понимал, что и как должен делать.
После матча со Швецией мы были невероятно счастливы, как и вся Украина. После матча получили множество сообщений, видели много крутых видео. Но я не очень эмоциональный человек. Уже успокоился и начал готовиться к следующей игре.
Выход в четвертьфинал – большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может всякое. Мы верим, что способны пройти дальше.
Перед матчем против Англии в 1/4-й в общую группу вернется Александр Зубков.
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