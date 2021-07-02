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Матвиенко: «Уже успокоился после выхода в четвертьфинал Евро»

Защитник сборной Украины сосредоточен на поединке с Англией
Футбол Сборная Украины
07:24
Матвиенко: «Уже успокоился после выхода в четвертьфинал Евро»
Николай Матвиенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о победе над Швецией (2:1) и выходе в четвертьфинал Евро-2020. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Схема 3–5–2 со Швецией? Эту тактику мы уже не раз использовали раньше, причем довольно успешно. Так было, например, когда мы сыграли вничью с Францией. Тренерский штаб нам все тщательно объяснил. Каждый четко понимал, что и как должен делать.

После матча со Швецией мы были невероятно счастливы, как и вся Украина. После матча получили множество сообщений, видели много крутых видео. Но я не очень эмоциональный человек. Уже успокоился и начал готовиться к следующей игре.

Выход в четвертьфинал – большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может всякое. Мы верим, что способны пройти дальше.

Перед матчем против Англии в 1/4-й в общую группу вернется Александр Зубков.

Сергей Стаднюк
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Теги

Николай Матвиенко Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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