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Матвиенко: «Забарного ждет большое будущее»

Игрок в 18 лет стал основным и в клубе, и в сборной
Футбол Украинская Премьер-лига
22:09
Матвиенко: «Забарного ждет большое будущее»
Илья Забарный и Николай Матвиенко / фото - FootBoom

Центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко оценил игру его партнере по центру обороны сборной Украины – «динамовца» Ильи Забарного.

С Ильей Забарным вы выглядите отличной парой защитников для сборной на следующие 7-10 лет. Как вам играть с ним в паре?

«У нас в сборной квалифицированные тренера, все доступно объясняют. Нет проблем выступать ни с одним футболистом. Любого кого поставь, он будет прекрасно понимать позицию и будет все выполнять. Не думаю, что будут с кем-то проблемы. Также с Ильей. Он — умный парень, которого ждет большое будущее».

Как влияет на распределение ролей то, что ты старше Забарного, хотя обычно был игроком, который моложе в паре защитников?

«Все мы выходим на поле, все мы равны. Я могу подсказать, он может подсказать. Не должно быть так, что он должен молчать, а я говорить. Оба должны подсказывать — от этого выиграет вся команда».

Также, как и Забарным, Матвиенко интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов. Ранее в СМИ были слухи о том, что защитник приглянулся команде АПЛ.

Но как сказал сам игрок, он не прочь всю жизнь играть в «Шахтере».

Напомним, благодаря точечным заменам от Де Дзерби «Шахтер» разгромил «Львов» на выезде.

Источник: Football.ua Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Николай Матвиенко Илья Забарный

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