ПСЖ готов предложить Мбаппе самую высокую зарплату в команде
Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»
На пути ПСЖ сразу непростой оппонент – «Реал»
01 января 18:02
Месси и Мбаппе / Фото: ВВС
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе верит, что его команде удастся выиграть Лигу чемпионов в 2022-м году. Слова нападающего приводит Marca.
«Победа в Лиге чемпионов? За последние годы мы предпринимали большие шаги, чтобы улучшить команду. Нужно просто исправить некоторые детали и попытаться победить.
В футболе удача играет определенное значение, но ее нужно привлечь. Раньше нам это не удавалось. Надеюсь, в этом году все получится.
У нас много топ-игроков, поэтому мы смогли выиграть много титулов. Конечно, нужно принимать тот факт, что ты не будешь единственной звездой в команде, но я уверен, что в этом нет ничего плохого».
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ сразится с мадридским «Реалом».
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