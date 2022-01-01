Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»

Месси и Мбаппе / Фото: ВВС

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе верит, что его команде удастся выиграть Лигу чемпионов в 2022-м году. Слова нападающего приводит Marca.

В футболе удача играет определенное значение, но ее нужно привлечь. Раньше нам это не удавалось. Надеюсь, в этом году все получится.

У нас много топ-игроков, поэтому мы смогли выиграть много титулов. Конечно, нужно принимать тот факт, что ты не будешь единственной звездой в команде, но я уверен, что в этом нет ничего плохого».