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Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»

На пути ПСЖ сразу непростой оппонент – «Реал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
01 января 18:02
Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»
Месси и Мбаппе / Фото: ВВС

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе верит, что его команде удастся выиграть Лигу чемпионов в 2022-м году. Слова нападающего приводит Marca.

«Победа в Лиге чемпионов? За последние годы мы предпринимали большие шаги, чтобы улучшить команду. Нужно просто исправить некоторые детали и попытаться победить.

В футболе удача играет определенное значение, но ее нужно привлечь. Раньше нам это не удавалось. Надеюсь, в этом году все получится.

У нас много топ-игроков, поэтому мы смогли выиграть много титулов. Конечно, нужно принимать тот факт, что ты не будешь единственной звездой в команде, но я уверен, что в этом нет ничего плохого».


Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ сразится с мадридским «Реалом».

Петр Приходько
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Килиан Мбаппе ПСЖ

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