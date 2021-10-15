Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Мбаппе окончательно принял решение перейти в «Реал». Француза не интересуют деньги
Звездный форвард летом подпишет контракт со «сливочными»
07:55
Килиан Мбаппе / Фото - eurosportФранцузский форвард Килиан Мбаппе без раздумий намерен покинуть ПСЖ и подписать контракт с «Реалом».
Звездный футболист не подпишет новое соглашение с парижанами. Его решение не зависит от размера зарплаты, которую клуб может ему предложить. Об этом в интервью As сообщил источник, знакомы с ситуацией.
«Мбаппе принял решение, и деньги повлияли на него меньше всего. Он не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира. Он уже давно все решил, и ничто это не изменит. Он хочет добиться успеха в Мадриде и сделает это. Килиан хочет дождаться 30 июня. В этот день сбудется его мечта».
Ранее сообщалось, что ПСЖ может предложить Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год.
В случае, если Килиан продлит контракт с ПСЖ, «Реал» откажется от его подписания. Мадридцы будут стараться зимой все уладить с игроком и французских клубом.
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