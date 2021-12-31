Месси: «Нет проблем, чтобы забивать некрасиво»

Форвард признался, что не меняет стиль своей игры с детства

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси признался France Football, что не меняет стиль своей игры с детства

«Я тренируюсь и стараюсь прогрессировать каждый день, но яркие решения приходят сами по себе. Я не менял стиль игры с детства. Что-то получалось у меня спонтанно, в зависимости от обстоятельств и ситуации на поле. В тот вечер я почувствовал, что забить так – лучший вариант. И я сделал это».

Многие игроки стремятся к эффективности. Но многие из ваших голов мы помним за красоту... В ваших глазах эстетика так же важна, как и результат?

«Нет, и у меня нет никаких проблем с тем, чтобы забивать некрасивые голы. Бывают разные типы атак... Я привык стартовать вдали от ворот, поэтому я забиваю разные голы».

Также Месси признался, что никогда не сравнивал себя с Диего Марадоной.