Месси: «Я ненавидел проигрывать, когда был ребенком»

Аргентинец рассказал, что помогает ему отвлечься после неудачных матчей

Лионель Месси / Фото: Marca

Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о том, как он себя чувствует после неудачных матчей. Его слова приводит Marca.

– Сколько времени вы можете провести, не разговаривая ни с кем после поражения?

– Сейчас это изменилось. С тех пор, как у меня появились дети, возвращение домой помогает мне забыть о том, что произошло на поле. Но это правда, что до того, как они родились, когда мы с Антонелой (женой – прим.) были одни, я иногда проводил некоторое время за закрытой дверью без желания говорить с кем-либо или куда-то выходить.

Я ненавидел проигрывать, когда был ребенком, я вырос с этим менталитетом. Я всегда хотел побеждать, все время, во всем. Это касается не только футбола, я хотел побеждать в каждой игре.

Напомним, Месси получил «Золотой мяч» в 2021-м году, но футбольная общественность в Европе не согласна с результатами голосования.