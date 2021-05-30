«Металл» завершил сезон Второй лиги без единого поражения
«Металл» продлил контракты с тремя игроками
В харьковской команде останутся два защитника и хавбек
21:55
Фото - ФК Металл
Победитель группы Б Второй лиги Украины «Металл» уже формирует состав на следующий сезон. Так, клуб продлил контракт с тремя игроками.
Новые соглашения подписали защитники Александр Мизюк и Виталий Федорив, а также опорный хавбек Андрей Ралюченко. У двух последних действующие до недавнего времени контракты истекали 30 июня.
В заключительном туре чемпионата подопечные Александра Кучера разгромили «Кривбасс» (3:0). На переполненном ОСК «Металлист» бизнесмен Александр Ярославский объявил о том, что в Первой лиге команда будет выступать под одноименным названием.
Ранее экс-президент «Металлиста» заявил, что будет восстанавливать инфраструктуру клуба за свой счет.