«Металл» продлил контракты с тремя игроками

В харьковской команде останутся два защитника и хавбек

Фото - ФК Металл

Победитель группы Б Второй лиги Украины «Металл» уже формирует состав на следующий сезон. Так, клуб продлил контракт с тремя игроками.

Новые соглашения подписали защитники Александр Мизюк и Виталий Федорив, а также опорный хавбек Андрей Ралюченко. У двух последних действующие до недавнего времени контракты истекали 30 июня.

В заключительном туре чемпионата подопечные Александра Кучера разгромили «Кривбасс» (3:0). На переполненном ОСК «Металлист» бизнесмен Александр Ярославский объявил о том, что в Первой лиге команда будет выступать под одноименным названием.

Ранее экс-президент «Металлиста» заявил, что будет восстанавливать инфраструктуру клуба за свой счет.