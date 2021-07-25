«Металлист-1925» добыл дебютную победу в УПЛ, переиграв «Рух»
В матче 1-го тура УПЛ «Металлист-1925» добыл дебютную победу в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Хозяева открыли счет очень быстро, Батюшин отличился на 7-й минуте. А в конце 1-го тайма Крыськив красивым ударом удвоил преимущество харьковчан.
В начале 2-го тайма Кузик сократил отставание «Руха», но этого оказалось недостаточно хотя бы для ничьей.
Матч завершился победой команды Кривенцова.
УПЛ, 1-й тур
«Металлист-1925» – «Рух» 2:1
Голы: Батюшин, 7, Крыськив, 35 – Кузик, 50
«Металлист-1925»: Сидоренко, Западня, Жичиков, Ткачук, Шершень, Голодюк, Габелок, Батюшин (Дмитренко, 70), Савин (Протасов, 70), Крыськив (Ременюк, 80), Пономарь (Фабиньо, 15; Ермаков, 80).
«Рух»: Бандура, Дидык, Гагун (Альваренга, 73), Белый, Мысык (Лях, 46), Федорчук, Бойчук (Кондраков, 82), Климчук, Кухарук (Притула, 53), Мартынюк, Борячук (Кузик, 46).
Предупреждения: Западня (45), Мартынюк (56), Голодюк (73), Кондраков (90), Сидоренко (90).
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