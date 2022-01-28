КМ. «Александрия» минимально уступила, а «Металлист 1925» был разбит
«Металлист» подписал еще одного легионера
Сенегальский универсал присоединился к харьковской команде
15:56
Фото: пресс-служба Металлиста
Сенегальский полузащитник Бубакар Траоре подписал контракт с «Металлистом», о чем сообщает пресс-служба харьковского клуба и цитирует 24-летнего игрока.
«Очень рад, что подписал контракт с «Металлистом». Мы уже довольно давно общались с представителями клуба. Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь.
Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу».
Ранее Траоре выступал за «Санкт-Галлен» из «Швейцарии».
Напомним, «Металлист» лидирует в турнирной таблице Первой лиги.
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