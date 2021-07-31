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«Металлист» подписал лучшего бомбардира бразильского чемпионата

Руководству удалось купить игрока на выгодных условиях
Футбол Первая лига
10:34
«Металлист» подписал лучшего бомбардира бразильского чемпионата
Матеус Пейшото / фото - ФК Металлист

Харьковский «Металлист» на своем официальном сайте объявил о покупке нападающего «Ред Булл Брагантино» Матеуса Пейшото.

Форвард обошелся харьковчанам в 200 тысяч долларов, но президент клуба Евгений Красников ранее заявлял, что себестоимость игрока составляет несколько миллионов.

В текущем сезоне бразилец выступал на правах аренды за «Жуветунде».

Пейшото делит первую строчку в бомбардирской гонке бразильской Серии А с Жилберто Жуниором из «Баия». У игроков – по 7 голов в этом розыгрыше чемпионата.

Напомним, «Металлист» приобрел еще одного бразильца.

Источник: ФК Металлист Павел Харченко
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