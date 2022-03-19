Михайличенко: «Если понадобится, то я возьму в руки оружие и буду воевать за Украину»

Защитник «Андерлехта» не исключил, что вернется домой

Богдан Михайличенко / Фото: Twitter

Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко высказался о вторжении россии в Украину, а также рассказал о том, как переживает это тяжелое время его семья. Игрока цитирует Belgium Soccer.

«Трудно, потому что мы с девушкой не с семьей. Они еще дома, в пригороде Киева. К счастью, интернет и телефон еще работают, поэтому мы на связи, по меньшей мере, каждые три часа. Взрывы раздаются все ближе и ближе. Каждый раз, когда раздаются сирены, моей семье приходится прятаться в подвале.

Сейчас мы пытаемся вытащить оттуда мою маму и тетю. Моему отцу 50, а брату 27. Им запрещено уезжать из страны. Они могут быть призваны. Надо готовиться к худшему. Многие экс-футболисты уже воюют.

Вернусь ли я, если меня вызовут? Если придется, то вернусь! Если нужно, то сам возьму в руки оружие, особенно если нужно будет защитить мою семью».

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