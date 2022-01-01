«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко
Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»
Украинский защитник прокомментировал свой переход в английский клуб
14:25
Виталий Миколенко / фото - пресс-служба Эвертона
Украинский защитник Виталий Миколенко прокомментировал свой переход в «Эвертон».
«Я так рад, что выполнил свой новый вызов «Эвертон». Для меня большая честь быть частью вашей большой футбольной семьи. Приветствую всех фанатов «Эвертона».
«Эвертон» официально объявил о трансфере украинского защитника Виталия Миколенко.
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