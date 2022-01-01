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Тема дня«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко

Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»

Украинский защитник прокомментировал свой переход в английский клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:25
Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»
Виталий Миколенко / фото - пресс-служба Эвертона

Украинский защитник Виталий Миколенко прокомментировал свой переход в «Эвертон».

«Я так рад, что выполнил свой новый вызов «Эвертон». Для меня большая честь быть частью вашей большой футбольной семьи. Приветствую всех фанатов «Эвертона».

«Эвертон» официально объявил о трансфере украинского защитника Виталия Миколенко.

Рене Тер Велде
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Виталий Миколенко Эвертон

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