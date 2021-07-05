Миколенко: «Это история, которую мы написали вместе с вами»

Виталий Миколенко / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в своем Instagram поблагодарил украинских болельщиков за поддержку национальной команды на Евро-2020.

И когда вы у «Гулливера» болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого».