Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat
Миколенко: «Это история, которую мы написали вместе с вами»
Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал Евро
Виталий Миколенко / Фото: Twitter
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в своем Instagram поблагодарил украинских болельщиков за поддержку национальной команды на Евро-2020.
«Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами.
И когда вы у «Гулливера» болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого».
Напомним, сборная Украины в 1/4 финала Евро-2020 уступила сборной Англии (0:4).
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