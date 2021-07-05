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Миколенко: «Это история, которую мы написали вместе с вами»

Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал Евро
Футбол Евро-2020
13:43
Миколенко: «Это история, которую мы написали вместе с вами»
Виталий Миколенко / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в своем Instagram поблагодарил украинских болельщиков за поддержку национальной команды на Евро-2020.

«Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами.

И когда вы у «Гулливера» болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого».

Напомним, сборная Украины в 1/4 финала Евро-2020 уступила сборной Англии (0:4).


Петр Приходько
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Виталий Миколенко Динамо Киев

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