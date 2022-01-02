Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»

Защитник лишь недавно стал игроком команды

Фото: Everton

Защитник Виталий Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона» в АПЛ против «Брайтона».

Из-за правил АПЛ украинец не сможет играть с 1 по 3 января, так как о трансфере было объявлено в день начала тура. Дебют украинца откладывается, сообщает Liverpool World.

Ожидается, что он сможет сыграть первый матч за новый клуб на следующей неделе. Игра «Эвертона» с «Брайтоном» состоится 2 января.

Миколенко перешел в команду 1 января.