Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»
Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»
Защитник лишь недавно стал игроком команды
07:50
Фото: Everton
Защитник Виталий Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона» в АПЛ против «Брайтона».
Из-за правил АПЛ украинец не сможет играть с 1 по 3 января, так как о трансфере было объявлено в день начала тура. Дебют украинца откладывается, сообщает Liverpool World.
Ожидается, что он сможет сыграть первый матч за новый клуб на следующей неделе. Игра «Эвертона» с «Брайтоном» состоится 2 января.
Миколенко перешел в команду 1 января.
Комментарии 0