Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал -:- Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован

Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»

Защитник лишь недавно стал игроком команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:50
Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»
Фото: Everton

Защитник Виталий Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона» в АПЛ против «Брайтона».

Из-за правил АПЛ украинец не сможет играть с 1 по 3 января, так как о трансфере было объявлено в день начала тура. Дебют украинца откладывается, сообщает Liverpool World.

Ожидается, что он сможет сыграть первый матч за новый клуб на следующей неделе. Игра «Эвертона» с «Брайтоном» состоится 2 января.

Миколенко перешел в команду 1 января.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эвертон Виталий Миколенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»
История
Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:00
Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»
Миколенко: «Для меня большая честь быть частью футбольной семьи «Эвертона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 января 14:25
Миколенко: «В Европе Яремчук накачался, рамой стал»
Миколенко: «В Европе Яремчук накачался, рамой стал»
Футбол Украинские легионеры
01 января 13:30
«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко
«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 января 12:30
Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 2021г. 13:21
Больше, чем в «Динамо». Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Больше, чем в «Динамо». Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 декабря 2021г. 10:10

Новости: Футбол

Тотовицкий будет получать в «Колосе» 300 тысяч евро в год
Тотовицкий будет получать в «Колосе» 300 тысяч евро в год
Украинская Премьер-лига
10:07
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Примерa (Испания)
09:52
Экс-защитник «Динамо» ведет переговоры с клубом АПЛ
Экс-защитник «Динамо» ведет переговоры с клубом АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09:28
Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»
Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»
Примерa (Испания)
09:10
Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»
История
Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»
Украинская Премьер-лига
09:00
Лукаку раскритиковал Тухеля: «Я недоволен ситуацией»
Лукаку раскритиковал Тухеля: «Я недоволен ситуацией»
Премьер-Лига (Англия)
08:50
«Аталанта» провела медосмотр Бога
«Аталанта» провела медосмотр Бога
Серия А (Италия)
08:30
«Монако» уволил Ковача
«Монако» уволил Ковача
Лига 1 (Франция)
08:12
Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»
Миколенко не сыграет в ближайшем матче «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
07:50
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Готовится к еще одному ограблению Джошуа? Усик сменил прическу и надел балаклаву
Готовится к еще одному ограблению Джошуа? Усик сменил прическу и надел балаклаву
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 18:06
Все новости