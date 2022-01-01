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Миколенко: «В Европе Яремчук накачался, рамой стал»

Защитник высказался об партнере по сборной
Футбол Украинские легионеры
01 января 13:30
Миколенко: «В Европе Яремчук накачался, рамой стал»
Яремчук и Миколенко / Фото: ICTV

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о своем партнере по национальной команде – Романе Яремчуке.

– Человек приехал в новый чемпионат, адаптация нужна в любом случае. Надеюсь, она пройдет у него максимально быстро.

– Яремчук в «Динамо» и Яремчук в «Бенфике» – это разные футболисты?

– В «Динамо» я Рому не помню, хоть я и был в академии, U-19. Я не видел его в тренировках, и в игре не сильно наблюдал. А как он играл в «Генте» и как сейчас – это топ-футболист, наверно, европейского уровня.

Когда он уехал в Европу, набрал массу, накачался – рама. В какой-то период в «Генте» у него был диетолог. Не думаю, что он кушал что-то сверхъестественное. Это больше зависит от зала и от его работы.


Ранее защитник «Динамо» Виталий Забарный заявил, что против Яремчука сложно играть.

Источник: pressing Петр Приходько
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Теги

Роман Яремчук Виталий Миколенко

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