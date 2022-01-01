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Миколенко: «В Европе Яремчук накачался, рамой стал»
Защитник высказался об партнере по сборной
01 января 13:30
Яремчук и Миколенко / Фото: ICTV
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о своем партнере по национальной команде – Романе Яремчуке.
– Человек приехал в новый чемпионат, адаптация нужна в любом случае. Надеюсь, она пройдет у него максимально быстро.
– Яремчук в «Динамо» и Яремчук в «Бенфике» – это разные футболисты?
– В «Динамо» я Рому не помню, хоть я и был в академии, U-19. Я не видел его в тренировках, и в игре не сильно наблюдал. А как он играл в «Генте» и как сейчас – это топ-футболист, наверно, европейского уровня.
Когда он уехал в Европу, набрал массу, накачался – рама. В какой-то период в «Генте» у него был диетолог. Не думаю, что он кушал что-то сверхъестественное. Это больше зависит от зала и от его работы.
Ранее защитник «Динамо» Виталий Забарный заявил, что против Яремчука сложно играть.
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