Миколенко ворвался в топ-3. 10 самых дорогих продаж в истории «Динамо»

Украинский латераль перебрался в «Эвертон»

Виталий Миколенко / Фото: Twitter Эвертона

2022-й год начался громкой новостью в украинском футболе – основной защитник сборной Украины и «Динамо» Виталий Миколенко перебрался в «Эвертон». Теперь уже официально. Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг топ-10 самых дорогих продаж в истории «Динамо», трансфер Миколенко оказался сразу на третьем месте. Давайте вспомним всех.

Исмаэль Бангура, 11 миллионов евро

Куда: «Ренн», 2009-й год

Бангура перебрался в «Динамо» из «Ле Манса» за 6 миллионов евро в 2007-м году и сразу стал основным форвардом команды. Трансфер ивуарийца был сплошным плюсом для киевлян: в 68-ми матчах Бангура забил 37 мячей и сделал 7 голевых передач, к тому же киевляне сумели «наварить» на трансфере игрока 5 миллионов евро, продав его в «Ренн» за 11 миллионов.

Джермейн Ленс, 11,4 миллиона евро

Куда: «Сандерленд», 2015-й год

Ленс пришел в «Динамо» из ПСВ в 2013-м за 9 миллионов евро и потенциально мог стать одним из сильнейших легионеров в истории клуба, но всяческие внешние факторы мешали полностью развить его талант. В целом, периодами Джермейн показывал в Киеве неплохую игру, но от него точно ожидали большего. Раскрылся Ленс при тренерстве Сергея Реброва, а затем переехал в АПЛ, что, как показало будущее развитие карьеры вингера из Нидерландов, не было самым правильным решением. В 78 матчах за «Динамо» Лена забил 16 мячей и сделал 19 ассистов.

Браун Идейе, 12,6 миллиона евро

Куда: «Вест Бромвич», 2014-й год

Идейе пришел в «Динамо» в 2011-м году и провел неплохих три года в Киеве. Во-первых, время в «Динамо» стало самым результативным в карьере Идейе: в 107-ми матчах за киевлян форвард забил 45 мячей и сделал 12 голевых передач. Неплохой показатель. «Динамо» купило Идейе за 9 миллионов евро и эти деньги оправдали себя. Нигериец был форвардом типа Бангура, но после переезда из Украины карьера Идейе пошла на спад.

Роман Еременко, 12,9 миллиона евро

Куда: «Рубин», 2011-й год

Также один из самых перспективных легионеров в новой истории «Динамо», погубил свою карьеру, уехав в Россию. Еременко пробыл в «Динамо» лишь 2 года, но даже за такой период успел запомниться киевским фанатам: 25 ассистов и 7 голов в 127-ми матчах. «Динамо» удалось неплохо заработать на Еременко: киевляне купили игрока у «Удинезе» в 2009-м за 5 миллионов евро, а через 2 года продали за 13 миллионов «Рубину».

Каха Каладзе, 16 миллионов евро

Куда: «Милан», 2001-й год

Продажа Каладзе – также одна из самых успешных для «Динамо» в истории клуба. Киевляне купили Каладзе у тбилисского «Динамо» за 300 тысяч евро, а через 3 года продали его за 16 миллионов. Период в «Динамо» был неким трамплином для Каладзе в Европу, где он затем провел 10 лет.

Сергей Ребров, 18 миллионов евро

Куда: «Тоттенхэм», 2000-й год

Первый украинец в нашем топе. Ребров был одним из «золотых» нападающих «Динамо» конца 90-х. Слова о его пользе для киевского клуба излишни. В «Динамо» Ребров провел 135 матчей, забив в них 53 мяча и сделав 10 голевых передач. Трансфер в «Тоттенхэм» был многообещающим, но неудачным. Аренда в «Фенербахче» и в «Вест Хэм» также не принесла Реброву ничего хорошего, и он вернулся в родной Киев.

Александр Драгович, 21 миллион евро

Куда: «Байер», 2016-й год

Драгович – самая дорогая продажа легионера в истории «Динамо». Австрийский центрбек был лидером защиты «Динамо» три года. Драгович отлично вписался в пару к Хачериди. Киевляне сумели заработать на переходе защитника 11 миллионов евро, ведь купили Драговича у «Базеля» в 2013-м за 10 миллионов. В целом, как часто случается в этой подборке, после «Динамо» карьера у Драговича не задалась.

Виталий Миколенко, 23,5 миллиона евро

Куда: «Эвертон», 2022-й год

Слухи о трансфере Миколенко в «Эвертон» появились еще за 10 дней до конца года. Сначала в это мало верилось, но затем информацию подтвердил самый известный в мире футбольный инсайдер Фабрицио Романо. Это первая за долгое время солидная продажа собственного воспитанника, ведь Миколенко начинал в системе киевского клуба. Удачи Виталию!

Андрей Шевченко, 24 миллиона евро

Куда: «Милан», 1999-й год

Об этом трансфере не стоит говорить много, ведь Шевченко - легенда и «Динамо» и «Милана». Отметим, что на конец 90-х 24 миллиона евро казались невероятной суммой. Карьера Шевченко после «Милана» пошла вниз, а затем Андрей, как и Ребров, вернулся в родной киевский клуб.

Андрей Ярмоленко, 25 миллионов евро

Куда: «Боруссия» Дортмунд, 2017-й год

Казалось, что Ярмоленко останется в «Динамо» до конца своей карьеры. Но летом 2017-го года случилось, то, во что многие не поверили: мы увидели Ярмоленко в форме другого клуба. Много говорилось о том, что Ярмоленко стоило уходить раньше, но, случилось как случилось. Мы знаем, что карьера Андрея в Европе не задалась, спустя год игры в Германии Ярмоленко перебрался в «Вест Хэм», где также не может закрепиться. Несмотря ни на что, Андрей остается легендой для «Динамо». 340, 137 голов и 90 голевых передач в киевском клубе.

Кто из игроков нынешнего «Динамо» в случае продажи может оказаться в этом рейтинге? Пишите в комментариях!