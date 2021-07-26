Миколенко: «Я редко хожу в тренажерный зал»

Защитник рассказал, как готовиться к тренировкам

Виталий Миколенко / Фото: Twitter

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко рассказал о подготовке к тренировкам. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

Подготовка к тренировкам может длиться несколько часов?

– У кого как. Кто в зал ходит, кто тейпируется. Ты поспал, пришел затейпировался, пошел в зал, потом теория. Это несколько часов получается.

Если тренировка в 11.00, теория, как правило, за час до нее. Если тебе нужно затейпироваться, там будет очередь. У нас редко бывают утром тренировки. Обычно вечером.

Мы собираемся в 12.30. В 16.00 теория, в 17.00 – тренировка. С 12.30 мы пообедали, а потом у каждого свое время. Кто в зал ходит, но признаюсь честно, я в зал редко хожу



Ранее Миколенко рассказал, что приехал с лишним весом на сборы в «Динамо».