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Милевский – об отказе выйти на замену: «Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед страной только»

Экс-нападающий «Миная» рассказал о конфликте с Василием Кобиным
Футбол Украинская Премьер-лига
13:41
Милевский – об отказе выйти на замену: «Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед страной только»
Артем Милевский / фото - ФК "Минай"

Экс-нападающий «Миная» и сборной Украины Артем Милевский поделился деталями своего конфликта с бывшим тренером команды Василием Кобиным. Форвард отказался выходить на замену в концовке матча УПЛ против «Александрии».

«Играли мы тогда с «Александрией». Перед матчем Кобин говорит: «Я принял решение не выпускать тебя в стартовом составе. Поле уставшее, тебе тяжело на нем играть будет.

Обязательно готовься к игре. Момент найдем, выпустим тебя на замену. Поможешь».

Проигрывали мы уже 0:3, песня спета, как говорится. На 83-й минуте говорит: «Миля, выходи».

Отвечаю: «Васильевич, я не буду выходить, при всем уважении. Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед всей страной только».

Я якобы должен был выйти и показать пример молодым футболистам. Я и так каждую тренировку пахал как бешенный, все об этом знают.

Заходим в раздевалку и он начинает орать, спрашивать у каждого игрока мнение по поводу игры. Меня спросил самого последнего.

Я сказал, что у нас не было ни одной желтой карточки за игру. Приезжая играть с «Александрией» нужно биться, а не просто отбывать номер.

В итоге Кобин сказал, что он – тренер, а мы – футболисты, поэтому обязаны подчиняться. Этим, как мне кажется, он еще сильнее оттолкнул коллектив от себя.

На следующий день я узнал, что он хочет меня выгнать из команды. Кобин встретился с руководством и поставил их перед фактом – либо он, либо Милевский. Руководство отказалось делать какой-то выбор.

Сказал, что к нему пропало доверие. Какое доверие, Вася? Меня все уважают и любят. Это было очень неприятно и не по-человечески.

Вася, если хочешь остаться в большом футболе – будь поближе к игрокам, общайся с ними».

Ранее стало известно, что Артем не будет продолжать карьеру в Украине.

Антон Кривенко
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Теги

Артем Милевский Минай Василий Кобин

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