«Минай» неожиданно переиграл «Александрию» в дебютном для Селезнева матче

Опытный форвард мог сразу же отличиться голом

Евгений Селезнев / Фото - Скриншот трансляции

Во втором туре украинской Премьер-лиги «Александрия» на выезде уступила «Минаю».

Матч проходил в упорной, эмоциональной борьбе. Об этом свидетельствует ряд резких высказываний, попавших в трансляцию, а также количество предупреждений.

Поединок стал дебютным для нападающего Евгения Селезнева за клуб. Под перерыв и в начале второго тайма он расстреливал ворота «горожан». Но опытному форварду не удалось реализовать момент.

В целом небольшим перевесом по количеству шансов владели хозяева. И в самой концовке игры Вишневский вырвал победу для своей команды.

«Алексадрия» и «Минай» добыли по три очка в турнирной таблице. Однако закарпатцы сыграли на матч меньше.

УПЛ, 2 тур

«Минай» – «Александрия» 1:0

Гол: Вишневский, 90

«Минай»: Кучер, Векляк, Лиховидько, Багайоко, Кныш (Гончар, 58), Хахлев (Месхи, 70), Кулиев (Байдал, 78), Горин, Петрусенко, Билоног (Вишневский, 78), Селезнев (Ахмедзаде, 70).

«Александрия»: Билык, Цуриков, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Третьяков (Кожушко, 71), Калюжный (Дришлюк, 63), Шастал (Одарюк, 46), Ковалец (Новиков, 84), Демченко, Устименко (Спинелли, 46).

Предупреждения: Петрусенко, Селезнев, Багайоко – Шастал, Третьяков, Бабогло, Одарюк