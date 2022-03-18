Министерство спорта хочет разрешить футболистам, которые находятся в Украине, покидать страну

Сейчас в нашей стране действует закон, согласно которому мужчинам от 18 до 60 лет пересекать границу нельзя

Шапаренко и Сидорчук / Фото: УАФ

Министерство спорта Украины хочет разрешить украинским футболистам покидать страну, сообщает «ТаТоТаке».

В Украине с момента введения военного положения действует закон о том, что мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) нельзя покидать пределы Украины.

По информации источника, минспорта готовит специальное разрешение для футболистов, чтобы они могли продолжать свою профессиональную деятельность за пределами Украины. Также источник сообщает, что такое разрешение уже получили мужчины-спортсмены пловцы и борцы.

Напомним, УПЛ приостановлена с момента вторжения россии в Украину, а стыковой матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесен с марта на июнь.