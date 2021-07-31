Ни одного футболиста «Шахтера». Мхитарян назвал лучших игроков, с которыми играл
Мхитарян: «Игроки «Ромы» сделают все, чтобы быть героями в новом сезоне»
Армянин заявил, что «волки» поборются за чемпионство в Италии
10:42
Генрих Мхитарян / Фото: As
Вингер «Ромы» Генрих Мхитарян высказался о надеждах команды на скудетто в следующем сезоне. Его слова приводит Football Italia.
«Что касается борьбы за победу в чемпионате Италии, игроки «Ромы» сделают все, чтобы быть главными героями в новом сезоне. Мы стараемся одержать как можно больше побед».
Напомним, «Рома» интересовалась украинским форвардом Романом Яремчуком, но, похоже, нападающий окажется в «Бенфике».
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