Модрич: «Доволен, что «Реал» избежал встречи с более сильными соперниками»
Модрич: «Чувствую себя так, будто мне нет еще и тридцати»
В начале сезона хотватскому хавбеку исполнилось 36
31 декабря 2021г. 16:03
Лука Модрич / Фото - Реал Мадрид
Полузащитник «Реала» Лука Модрич раскрыл свое отношение к собственному возрасту. В сентябре 2021 года хорвату исполнилось 36. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Чувствую себя хорошо, оглядываться на свой возраст даже не думаю. Просто сосредотачиваюсь на том, что делаю на поле.
Чем дальше, тем возраст все меньше становится проблемой – игроки способны продлить свою карьеру. Чувствую себя так, будто мне нет еще и тридцати.
Ранее Модрич поделился мыслями в связи с выигрышем группы «Шахтера» в Лиге чемпионов.
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