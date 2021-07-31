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Могут не только отпускать. «Олимпик» усилился хавбеком и защитником

Новоиспеченный участник Первой лиги пополнился экс-игроком «Львова»
Футбол Первая лига
18:27
Могут не только отпускать. «Олимпик» усилился хавбеком и защитником
Никита Ходаковский / Фото - Горняк-Спорт

«Олимпик» продолжает формирования состава для участия в Первой лиге. Так, клуб пополнился двумя футболистами.

В ряды дончан перешел центральный защитник Александр Шевченко. Также был подписан опорный хавбек Никита Ходаковский.

Полузащитник начал прошлый сезон во «Львове», а далее перебрался в «Кристалл». Центрбек кампанию-20/21 провел в «Энергии» и «Таврии» из Второй лиги.

Ранее бразильский экс-игрок «Олимпика» перебрался во львовский «Рух».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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