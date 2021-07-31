Бразильский экс-игрок «Олимпика» трудоустроился в «Рухе»
Могут не только отпускать. «Олимпик» усилился хавбеком и защитником
Новоиспеченный участник Первой лиги пополнился экс-игроком «Львова»
18:27
Никита Ходаковский / Фото - Горняк-Спорт
«Олимпик» продолжает формирования состава для участия в Первой лиге. Так, клуб пополнился двумя футболистами.
В ряды дончан перешел центральный защитник Александр Шевченко. Также был подписан опорный хавбек Никита Ходаковский.
Полузащитник начал прошлый сезон во «Львове», а далее перебрался в «Кристалл». Центрбек кампанию-20/21 провел в «Энергии» и «Таврии» из Второй лиги.
Ранее бразильский экс-игрок «Олимпика» перебрался во львовский «Рух».
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