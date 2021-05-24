Молодежная сборная Литвы не поедет на товарищеский матч против Беларуси

Спарринг должен был состояться 8 июня

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8 июня на поле тренировочного центра АБФФ в Минске должен был состояться товарищеский матч между молодежными сборными Литвы и Беларуси.

После инцидента с экстренной посадкой самолета с скандальным журналистом Романом Протасевичем в Минске стало ясно, что матч не состоится. Генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс заявил, что они не собираются рисковать игроками.

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, национальная и молодежная команды не будут принимать участие в матчах в Беларуси. Это слишком рискованно, мы не хотим рисковать игроками и их близкими. В планах не ехать на эту встречу».

Напомним, хоккейный клуб из Швеции также отказался лететь в Минск на матч против местной команды.