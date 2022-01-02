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«Монако» уволил Ковача

Руководство объяснило свое решение отсутствием прогресса команды
Футбол Лига 1 (Франция)
08:12
«Монако» уволил Ковача
Фото: AS Monaco

«Монако» объявил об увольнении главного тренера Нико Ковача.

Вместе с ним клуб покинули его ассистенты, сообщает сайт клуба. В руководстве посчитали, что вместе с хорватом команда не развивается.

При этом, Ковач в прошлом сезоне вывел монегасков в Лигу чемпионов и до последнего тура боролся за победу в Лиге 1.

Его контракт действовал еще 1,5 года, в «Монако» он работал с 2020-го.

На данный момент «Монако» идет 6-м в таблице.

Андрей Усмонов
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