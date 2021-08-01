Мороз: «Меня нервирует отношение фанов «Черноморца»
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу второго разгромного поражения подряд. Во втором туре УПЛ одесситы уступили «Днепру-1» (0:3).
Сложно комментировать. Сегодня игроки не показали то, что могут. При игре в обороне не было организации, плюс не было контроля мяча. Есть проблемы.
Женя Мартыненко травмирован, Илья Путря тоже. Игроков в центр обороны почти нет, пытаемся выжать то, что есть. Ребята у нас перспективные, нужно дать время. Но времени нет, нужен результат. В спешке собираем команду.
Хочется, чтобы молодые ребята быстрее прогрессировали. Отношения с фанами? Конечно, это лично меня нервирует. Это их мнение, вопросов нет. Но нам нужно показать, что мы будем с честью защищать Черноморец.
Мы не пришли отбыть время. Но есть такие условия. Это мнение болельщиков – нужно прислушаться.
Напомним, ультрас «Черноморца» поставили ультиматум в связи с присутствием «динамовцев» в клубе.
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