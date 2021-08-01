Мороз: «Меня нервирует отношение фанов «Черноморца»

Юрий Мороз / Фото - ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу второго разгромного поражения подряд. Во втором туре УПЛ одесситы уступили «Днепру-1» (0:3).

Женя Мартыненко травмирован, Илья Путря тоже. Игроков в центр обороны почти нет, пытаемся выжать то, что есть. Ребята у нас перспективные, нужно дать время. Но времени нет, нужен результат. В спешке собираем команду.

Хочется, чтобы молодые ребята быстрее прогрессировали. Отношения с фанами? Конечно, это лично меня нервирует. Это их мнение, вопросов нет. Но нам нужно показать, что мы будем с честью защищать Черноморец.

Мы не пришли отбыть время. Но есть такие условия. Это мнение болельщиков – нужно прислушаться.