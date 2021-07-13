Морозюк: «Есть много моментов, которые мешают вернуться в Украину»

Николай Морозюк / Фото: SportArena

Украинский защитник Николай Морозюк заявил, что не вернется в УПЛ.

Больше Турция в приоритете, конечно, но в целом пока не могу сказать конкретно, где продолжу карьеру.

Есть много моментов, которые мешают мне сейчас вернуться в Украину, в том числе и финансовая сторона. Уже не 20 лет, нужно думать о будущем.

Есть ностальгия, не хватает родной обстановки, но пока нет».