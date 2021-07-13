Турецкий клуб попрощался с Морозюком
Морозюк: «Есть много моментов, которые мешают вернуться в Украину»
Защитник рассматривает предложения только из Европы
11:50
Николай Морозюк / Фото: SportArena
Украинский защитник Николай Морозюк заявил, что не вернется в УПЛ.
«В «Ризеспоре» сменился президент и все руководство клуба. Предложения из Украины не рассматриваю, только Европа.
Больше Турция в приоритете, конечно, но в целом пока не могу сказать конкретно, где продолжу карьеру.
Есть много моментов, которые мешают мне сейчас вернуться в Украину, в том числе и финансовая сторона. Уже не 20 лет, нужно думать о будущем.
Есть ностальгия, не хватает родной обстановки, но пока нет».
Напомним, Морозюк покинул «Ризеспор» в конце прошлого сезона.
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