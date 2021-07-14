Морозюк рассказал о «деревянности» Сидорчука

Хавбек «Динамо» не может сосредоточиться на чем-то конкретном

Сергей Сидорчук / фото - Wikipedia

Экс-защитник «Динамо» Николай Морозюк высказался о технических возможностях хавбека киевлян и сборной Украины Сергея Сидорчука:

«Кто может сказать, что Сидорчук деревянный? Если Сидорчук деревянный... Я ему говорил: «Сидор, просто начни играть проще». Если бы он играл проще и солиднее на своей позиции... Я же знаю, как он с мячом работает. Любой, кто думает, что он деревянный, пусть посмотрит на его развороты на месте, от себя, под себя. Ему мешало то, что он делал много лишнего – он одновременно хотел и забить, и отобрать мяч, и отдать, и открыться. А когда ты хочешь больше, тогда и больше ошибок. Единственное, что он не может по-другому – это его отборы. Он когда идет, то идет без вариантов».

На Евро-2020 Сидорчук был основным игроком в команде Андрея Шевченко. Он вышел с первых минут в 4 из 5 матчей команды на турнире, лишь однажды уступив место Тарасу Степаненко в игре с Северной Македонией.

Но претензии к Сергею отчасти имеют место быть, ведь он не смог качественно закрыть свою зону в матче с Англией, и привез опасные моменты в свои ворота, которые «львы» конвертировали в забитые мячи.

Напомним, Сидорчук и еще 2 игрока украинской команды вошли в сборную худших игроков Евро.