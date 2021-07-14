Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Морозюк рассказал о «деревянности» Сидорчука

Хавбек «Динамо» не может сосредоточиться на чем-то конкретном
Футбол Украинская Премьер-лига
10:28
Морозюк рассказал о «деревянности» Сидорчука
Сергей Сидорчук / фото - Wikipedia

Экс-защитник «Динамо» Николай Морозюк высказался о технических возможностях хавбека киевлян и сборной Украины Сергея Сидорчука:

«Кто может сказать, что Сидорчук деревянный? Если Сидорчук деревянный... Я ему говорил: «Сидор, просто начни играть проще». Если бы он играл проще и солиднее на своей позиции... Я же знаю, как он с мячом работает. Любой, кто думает, что он деревянный, пусть посмотрит на его развороты на месте, от себя, под себя.

Ему мешало то, что он делал много лишнего – он одновременно хотел и забить, и отобрать мяч, и отдать, и открыться. А когда ты хочешь больше, тогда и больше ошибок. Единственное, что он не может по-другому – это его отборы. Он когда идет, то идет без вариантов».

На Евро-2020 Сидорчук был основным игроком в команде Андрея Шевченко. Он вышел с первых минут в 4 из 5 матчей команды на турнире, лишь однажды уступив место Тарасу Степаненко в игре с Северной Македонией.

Но претензии к Сергею отчасти имеют место быть, ведь он не смог качественно закрыть свою зону в матче с Англией, и привез опасные моменты в свои ворота, которые «львы» конвертировали в забитые мячи.

Напомним, Сидорчук и еще 2 игрока украинской команды вошли в сборную худших игроков Евро.

Источник: SportArena Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Сидорчук Динамо Киев сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Источник: Супряга очень далек от перехода в «Дженоа»
Источник: Супряга очень далек от перехода в «Дженоа»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:37
Сегодня «Динамо» проведет спарринг на втором сборе в Швейцарии
Сегодня «Динамо» проведет спарринг на втором сборе в Швейцарии
Футбол Украинская Премьер-лига
13:22
Главный трофей Зинченко. Футболист покрасовался возле бассейна со своей прелестной женой
Главный трофей Зинченко. Футболист покрасовался возле бассейна со своей прелестной женой
Футбол Украинские легионеры
10:19
В Манчестере оценили выступление Зинченко на Евро-2020
В Манчестере оценили выступление Зинченко на Евро-2020
Футбол Украинские легионеры
08:39
Динамо проведет контрольный матч с чемпионом Италии
Динамо проведет контрольный матч с чемпионом Италии
Футбол В Европе
08:14
2
Вратарь «Динамо»: «Я не трогал мяч 4 месяца, сейчас очень тяжело»
Вратарь «Динамо»: «Я не трогал мяч 4 месяца, сейчас очень тяжело»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 июля 14:42

Новости: Футбол

Источник: Супряга очень далек от перехода в «Дженоа»
Источник: Супряга очень далек от перехода в «Дженоа»
Украинская Премьер-лига
13:37
«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро
«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро
Серия А (Италия)
13:28
Контрольный матч. «Сьон» — «Динамо». Видео трансляция
Контрольный матч. «Сьон» — «Динамо». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
13:27
Сегодня «Динамо» проведет спарринг на втором сборе в Швейцарии
Сегодня «Динамо» проведет спарринг на втором сборе в Швейцарии
Украинская Премьер-лига
13:22
«Шахтер» сыграет контрольный матч с «Оболонью»
«Шахтер» сыграет контрольный матч с «Оболонью»
Украинская Премьер-лига
13:10
Новый контракт Месси под угрозой. Примера отказала «Барселоне» в помощи
Новый контракт Месси под угрозой. Примера отказала «Барселоне» в помощи
Примерa (Испания)
12:57
Де Дзерби даст шанс Конопле и Бондаренко
Де Дзерби даст шанс Конопле и Бондаренко
Украинская Премьер-лига
12:43
«Боруссия» объявила, что не отпустит Холанда этим летом
«Боруссия» объявила, что не отпустит Холанда этим летом
Бундеслига (Германия)
12:41
Экс-форвард «Зари» продолжит карьеру в четвертом дивизионе Франции
Экс-форвард «Зари» продолжит карьеру в четвертом дивизионе Франции
В Европе
12:18
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости