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Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»

Защитник признается, что ничего не знал
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40
Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»
Николай Морозюк / Фото: Instagram

Украинский защитник Николай Морозюк рассказал, почему его жена Ирина отдала их ребенка в академию «Шахтера».

«Это случилось в тот период, когда мы практически не общались с моей бывшей супругой Ириной. Узнал про это из комментариев в инстаграме.

«Бывший футболист «Динамо» отдал сына в академию «Шахтера». Открываю – моя фотография.

Ира даже сама не знала, что отвела туда сына. Просто возле дома открылась академия. Ребенку нравится.

Он даже не понимает, что это академия «Шахтера», ему 5 с половиной лет».


Отметим. Что Морозюк является воспитанником «Динамо».

Ранее Морозюк рассказал, почему не хочет возвращаться в УПЛ.

Источник: SportArena Петр Приходько
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Теги

Николай Морозюк Ирина Морозюк

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