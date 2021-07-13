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Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»
Защитник признается, что ничего не знал
Николай Морозюк / Фото: Instagram
Украинский защитник Николай Морозюк рассказал, почему его жена Ирина отдала их ребенка в академию «Шахтера».
«Это случилось в тот период, когда мы практически не общались с моей бывшей супругой Ириной. Узнал про это из комментариев в инстаграме.
«Бывший футболист «Динамо» отдал сына в академию «Шахтера». Открываю – моя фотография.
Ира даже сама не знала, что отвела туда сына. Просто возле дома открылась академия. Ребенку нравится.
Он даже не понимает, что это академия «Шахтера», ему 5 с половиной лет».
Отметим. Что Морозюк является воспитанником «Динамо».
Ранее Морозюк рассказал, почему не хочет возвращаться в УПЛ.
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