Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»

Николай Морозюк / Фото: Instagram

Украинский защитник Николай Морозюк рассказал, почему его жена Ирина отдала их ребенка в академию «Шахтера».

«Бывший футболист «Динамо» отдал сына в академию «Шахтера». Открываю – моя фотография.

Ира даже сама не знала, что отвела туда сына. Просто возле дома открылась академия. Ребенку нравится.

Он даже не понимает, что это академия «Шахтера», ему 5 с половиной лет».