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Морозюк: «Сборная Украины играет на багаже, заложенном Шевченко»

Экс-игрок считает, что Петраков не привнес в команду новых идей
Футбол Сборная Украины
31 декабря 2021г. 20:57
Морозюк: «Сборная Украины играет на багаже, заложенном Шевченко»
Николай Морозюк / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк высказался о футболе, в который играет национальная команда:

«У меня такое впечатление, что сборная Украины играет на багаже, заложенном за последние 3-4 года, когда команда начала показывать современный красивый футбол. Игра поставленная, солидная. Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – весь этот механизм работает, знают, что делать на поле. Они играют так, как они знают. Мне кажется, что нет влияния главного тренера на конкретную игру, нет какого-либо плана.

Такие тренеры, как Луческу и Шевченко, дали новый толчок украинскому футболу. Еще больше молодым украинским игрокам, которым это было очень необходимо. Сейчас футболисты играют на топовом уровне, виден европейский стиль. На мой взгляд, европейский стиль очень отличается от нашего украинского. У нас игроки зажаты, боятся. Весь футбол построен на контратаках и терпении. Сражаться, борьба, подборы, подкаты – все. Можно биться на определенном уровне, на топ-уровне тебя раскатают. Все должно быть в балансе.

Сейчас сборная прошла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Надеюсь, что все будет хорошо. Но мне кажется, что они потеряли эту изюминку. Боюсь, чтобы они не развалились. Сейчас появились игроки, желающие решить судьбу матча одной передачей, так не бывает. Мне кажется, что сейчас все ломается. Петракова знаю лично, но никогда не работал с ним. Не знаю, насколько он готов работать на таком уровне, это уже не дети, когда ты можешь повлиять на мотивационные слова».

Напомним, ранее другой экс-футболист «сине-желтых» заявил, что хотел бы видеть Реброва вместо Петраков на посту главного тренера.

Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков Андрей Шевченко Николай Морозюк

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