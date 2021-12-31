Морозюк: «Сборная Украины играет на багаже, заложенном Шевченко»

Николай Морозюк / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк высказался о футболе, в который играет национальная команда:

Такие тренеры, как Луческу и Шевченко, дали новый толчок украинскому футболу. Еще больше молодым украинским игрокам, которым это было очень необходимо. Сейчас футболисты играют на топовом уровне, виден европейский стиль. На мой взгляд, европейский стиль очень отличается от нашего украинского. У нас игроки зажаты, боятся. Весь футбол построен на контратаках и терпении. Сражаться, борьба, подборы, подкаты – все. Можно биться на определенном уровне, на топ-уровне тебя раскатают. Все должно быть в балансе.

Сейчас сборная прошла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Надеюсь, что все будет хорошо. Но мне кажется, что они потеряли эту изюминку. Боюсь, чтобы они не развалились. Сейчас появились игроки, желающие решить судьбу матча одной передачей, так не бывает. Мне кажется, что сейчас все ломается. Петракова знаю лично, но никогда не работал с ним. Не знаю, насколько он готов работать на таком уровне, это уже не дети, когда ты можешь повлиять на мотивационные слова».