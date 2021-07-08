Моуриньо: «Англия была фантастической и заслужила победу, но это не пенальти»

Португалец недоумевает, почему VAR не отменил решение рефери

Жозе Моуриньо / Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал комментарий Talk SPORT о спорном пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1).



Да, потрясающая игра, но я не уверен, что вы хотите прислушиваться к моему мнению. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Это точно не пенальти. Победила лучшая команда, Англия заслужила победу. Англия была фантастической, но для меня это не пенальти. На таком уровне, в полуфинале Евро, я действительно не понимаю решения рефери. И еще меньше я не понимаю того факта, что VAR не отменил решение судьи.

Напомним, что форвард Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром Англии на чемпионатах Европы и мира.