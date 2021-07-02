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Моуриньо: «Англия точно пройдет Украину»

Тренер спрогнозировал победителей 1/4 финала Евро
Футбол Евро-2020
19:50
Моуриньо: «Англия точно пройдет Украину»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо спрогнозировал talkSPORT победителей 1/4 финала Евро-2020.

«Англия точно пройдет Украину. Не думаю, что трибуны «Стадио Олимпико» на 30 тысяч заполнят фаны Украины. Там большое расстояние между секторами и полем. Там так не чувствуется атмосфера, как на других стадионах.

В полуфинале будут Англия, Италия, Испания и Дания».

Матч Украина – Англия состоится 3 июля.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Андрей Усмонов
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол) Жозе Моуриньо

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