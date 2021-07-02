Саутгейт: «Должны быть готовы к любой игре против Украины»
Моуриньо: «Англия точно пройдет Украину»
Тренер спрогнозировал победителей 1/4 финала Евро
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо спрогнозировал talkSPORT победителей 1/4 финала Евро-2020.
«Англия точно пройдет Украину. Не думаю, что трибуны «Стадио Олимпико» на 30 тысяч заполнят фаны Украины. Там большое расстояние между секторами и полем. Там так не чувствуется атмосфера, как на других стадионах.
В полуфинале будут Англия, Италия, Испания и Дания».
Матч Украина – Англия состоится 3 июля.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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