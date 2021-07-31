Главный тренер «Львова»: «За ребят в матче с «Шахтером» мне не стыдно»
Моуриньо: «Три любимых итальянских блюда? Я могу назвать и тридцать»
Тренер высказался об итальянской кухне
08:02
Жозе Моуриньо / Фото: Twitter
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался об итальянской кухне. Его слова приводит Corriere dello Sport.
«Я мог бы назвать даже тридцать. Когда жил в Лондоне, моими любимыми ресторанами были итальянские.
В числе любимых блюд я бы назвал куриную пикату с лимонным соусом, равиоли с томатным соусом, но в целом мог бы перечислить гораздо больше.
Я люблю итальянскую кухню и обращаю на нее внимание».
Ранее сообщалось, что Моуриньо заинтересован в украинском форварде Романе Яремчуке.
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