Моуриньо: «Три любимых итальянских блюда? Я могу назвать и тридцать»

Жозе Моуриньо / Фото: Twitter

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался об итальянской кухне. Его слова приводит Corriere dello Sport.

В числе любимых блюд я бы назвал куриную пикату с лимонным соусом, равиоли с томатным соусом, но в целом мог бы перечислить гораздо больше.

Я люблю итальянскую кухню и обращаю на нее внимание».