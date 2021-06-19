На Евро-2020 забито уже пять автоголов. Это рекорд

Три из них – в одном матче

Фото: twitter.com/EURO2020

Германия обыграла Португалию (4:2) в матче Евро-2020.

В матче было забито сразу два автогола. Все они – в ворота сборной Португалии.

Таким образом, на Евро-2020 уже забито пять автоголов. Это новый рекорд чемпионатов Европы.

Ранее автоголами отличились защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войцех Щесны в игре со Словакией (1:2) и защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3).