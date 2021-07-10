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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев

Неожиданная угроза для долгожданного матча
Футбол Евро-2020
16:31
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
Стадион Уэмбли / фото - Twitter

Финал Евро-2020 между Италией и Англией находится под угрозой. Во время матча на стадионе «Уэмбли» может оказаться около миллиона летающих муравьев, сообщает Sky News.

На снимках радаров, опубликованных английской метеорологической службой, был зафиксирован огромный рой насекомых. Это скопление летающих муравьев было замечено над некоторыми районами Лондона, в том числе над стадионом «Уэмбли», где будет проходить главный матч чемпионата Европы.

Но у матча будет еще одна угроза: английские фанаты, которые на домашнем стадионе будут поддерживать свою команду. Болельщики уже успели натворить беспредела на полуфинальном матче Англии и Дании, за что Федерация футбола Англии была оштрафована UEFA.

Финал Евро-2020 состоится уже завтра в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Англия.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.

Напомним, матч может пропустить полузащитник англичан.

 

Павел Харченко
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