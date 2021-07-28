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Надеин: «В следующем году «Верес» точно вернется в Ровно»
Президент клуба заявил, что стадион будет достроен в 2022-м году
Иван Надеин / Фото: Динамомания
Президент «Вереса» Иван Надеин сообщил, что команда вернется в Ровно в 2022-м году.
«В этом году на стадион выделено больше денег, чем за предыдущие три года. Весной мы начнем или готовиться к играм, или к финальной аттестации. В следующем году «Верес» точно вернется в Ровно. Благодарен каждому болельщику, который приехал поддержать команду в Луцк. По Киеву на Олимпийский можно ехать дольше, чем из Ровно доехать до Луцка».
В 1-м туре УПЛ «Верес» сыграл вничью с «Колосом» (0:0).
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