Кривенцов – о дебютной победе «Металлиста-1925» в УПЛ: «Если взять по игре, то мы хотели выступить не так»
Наставник новичка УПЛ признан лучшим тренером первого тура
Кривенцов с «Металлистом-1925» добыл первую победу в элитном дивизионе
Валерий Кривенцов / Фото: metalist1925.com/
УПЛ на своем официальном сайте объявила лучшего тренера первого тура чемпионата Украины сезона 2021-2022.
Похвалы был удостоен наставник «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов. В дебютном матче в элитном дивизионе подопечные Кривенцова добыли победу в матче с «Рухом» (2:1). Лучший игроком первого тура признали форварда сборной Украины, который отметился дублем в воротах «Ворсклы».
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».
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