Наставник сборной Дании: «Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца»

Каспер Юльманд / Фото: twitter.com/DBUfodbold

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманд прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинале Евро-2020 с командой Англии (1:2).



Слова Юльманда приводит UEFA:

Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: «Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова».