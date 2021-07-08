Сказка закончилась. Дания уступила Англии место в финале из-за автогола и пенальти
Наставник сборной Дании: «Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца»
Юльманд похвалил своих подопечных за проделанную работу
Каспер Юльманд / Фото: twitter.com/DBUfodbold
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманд
прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинале Евро-2020 с командой Англии (1:2).
Слова Юльманда приводит UEFA:
Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг. Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.
Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: «Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова».
В финале чемпионата Европы англичан ожидает сборная Италии.
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