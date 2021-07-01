Назаренко назвал игру Украины с Австрией безалаберной

Но героическая победа над шведами уже затмила тот матч

Сергей Назаренко / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины Сергей Назаренко рассказал о своих впечатлениях от игры национальной команды на это чемпионате Европы:

«Конечно, очень рад, что сборная Украины пробилась в восьмерку лучших сборных континента. Хотя, если честно, был несколько обескуражен ее безалаберностью в последнем поединке группового раунда - с австрийцами. Но нужно отдать должное ребятам, которые сумели восстановиться, прежде всего, психологически, продемонстрировав в матче со скандинавами хорошую выучку, не позволив им воспользоваться грозным оружием - молниеносными контрвыпадами и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений. И вдвойне приятно, что победный гол записал в свой актив мой одноклубник по "Днепру-1", правда, уже бывший Артем Довбик. Этим своим голом он навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. Ведь раньше нам не приходилось пробиваться в четвертьфинал европейского чемпионата».

После драматической победы над шведами Украину ждет более серьезно испытание – матч со сборной Англии в 1/4 Евро-2020. Консервативная и закрытая команда Гарета Саутгейта пока что не пропустила ни одного мяча на этом турнире, так что подопечным Андрея Шевченко придется здорово попотеть

Игра состоится в Риме уже в эту субботу в 22:00.

Напомним, тренер англичан заявил, что его команду ждут проблемы в матче с Украиной.