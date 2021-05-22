Назаренко: «У сборной Украины есть все предпосылки, чтобы переписать историю»

Экс-игрок сборной поделился ожиданиями о выступлении национальной команды на Евро-2020

Сергей Назаренко / Фото: dynamo.kiev.ua

Экс-игрок сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.



Какая сборная фаворит Евро?

В данной ситуации и сборную Украины смело можно назвать фаворитом. Я веду к тому, что сейчас, учитывая все коронавирусные дела, сложно что-то предсказать. Да, по традиции претендентами на победу будут Нидерланды, Германия, Испания, Франция… Но я предполагаю, что предстоящий чемпионат Европы будет богат на сюрпризы.

Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

Это исключено. Уверен, что тренерский штаб переключил команду на другие соревнования. Придет сентябрь, тогда и будем думать об отборочном турнире чемпионата мира. Опять же, сейчас, самая важная цель – удачное выступление на Евро.

Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

Очень важный фактор в том, что у главного тренера есть скамейка запасных. Если кто-то, не дай бог, выпадет из-за травм, то найдется равноценная замена. Это важно, ведь прошедшие матчи показали, что в любом составе сборная Украины является боеспособным коллективом.

Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

Это не имеет значения. Да, Нидерланды будут выступать на своем поле при поддержке зрителей. Но и наши футболисты соскучились по зрителям. Так что я бы не сказал, что данная ситуация должна как-то негативно сказаться на сборной Украины. Просто нужно играть в свой футбол, все может получиться…

Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

Мы знаем опыт выступления нашей сборной на европейских форумах. Пора бы переписать историю, и как минимум выйти из группы. Сейчас для этого у сборной Украины есть все предпосылки.

Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном. Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.