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Назаренко: «У сборной Украины есть все предпосылки, чтобы переписать историю»
Экс-игрок сборной поделился ожиданиями о выступлении национальной команды на Евро-2020
11:01
Сергей Назаренко / Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.
Какая сборная фаворит Евро?
В данной ситуации и сборную Украины смело можно назвать фаворитом. Я веду к тому, что сейчас, учитывая все коронавирусные дела, сложно что-то предсказать. Да, по традиции претендентами на победу будут Нидерланды, Германия, Испания, Франция… Но я предполагаю, что предстоящий чемпионат Европы будет богат на сюрпризы.
Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?
Это исключено. Уверен, что тренерский штаб переключил команду на другие соревнования. Придет сентябрь, тогда и будем думать об отборочном турнире чемпионата мира. Опять же, сейчас, самая важная цель – удачное выступление на Евро.
Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?
Очень важный фактор в том, что у главного тренера есть скамейка запасных. Если кто-то, не дай бог, выпадет из-за травм, то найдется равноценная замена. Это важно, ведь прошедшие матчи показали, что в любом составе сборная Украины является боеспособным коллективом.
Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?
Это не имеет значения. Да, Нидерланды будут выступать на своем поле при поддержке зрителей. Но и наши футболисты соскучились по зрителям. Так что я бы не сказал, что данная ситуация должна как-то негативно сказаться на сборной Украины. Просто нужно играть в свой футбол, все может получиться…
Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?
Мы знаем опыт выступления нашей сборной на европейских форумах. Пора бы переписать историю, и как минимум выйти из группы. Сейчас для этого у сборной Украины есть все предпосылки.
Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном. Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.