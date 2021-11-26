Назначения Шевченко ждать не стоит. Директор «Милана доволен новым контрактом с Пиоли

Иван Газидис прокомментировал продление соглашения со специалистом

Андрей Шевченко / фото - УАФ

«Милан» заключил новое соглашение с главным тренером команды Стефано Пиоли. Исполнительный директор клуба Иван Газидис прокомментировал эту новость, заявив, что специалист идеально воплощает в жизнь идею команды. Цитирует функционера портал Football Italia.

«Проект продолжается. Стефано воплощает ценности этого клуба, я знаю, что Мальдини чувствует то же самое. Пиоли невероятен, он идеально подходит для «Милана» не только как тренер, но и как личность».

Стоит отметить, что некоторое время назад «Милан» хотел пригласить Андрея Шевченко на пост тренера. Но новый контракт с Пиоли и слова функционера подтверждают, что в ближайшее время этого ждать не стоит. Сейчас украинец руководит «Дженоа».

Напомним, «Милан» набрал 32 очка и делит первое место в Серии А с «Наполи»