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Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020

Он поучаствовал в 4-х из 6-ти голов нашей команды
Футбол Евро-2020
11:47
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Андрей Ярмоленко / Фото: УАФ

Вингер Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020 по версии статистического портала InStat.

Ярмоленко забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи на Евро, таким образом приняв участие в 4-х из 6-ти мячей национальной команды на турнире.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины Роман Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко

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