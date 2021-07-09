Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Он поучаствовал в 4-х из 6-ти голов нашей команды
Андрей Ярмоленко / Фото: УАФ
Вингер Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020 по версии статистического портала InStat.
Ярмоленко забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи на Евро, таким образом приняв участие в 4-х из 6-ти мячей национальной команды на турнире.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины Роман Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко.
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