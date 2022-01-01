Названо условие, при котором «Реал» продлит контракт с 36-летним Модричем
Контракт полузащитника Луки Модрича с мадридским «Реалом» истекает летом 2022-го года.
Как сообщает Todofichajes, боссы «сливочных» уже вступили в переговоры с хорватом о годичной пролонгации соглашения.
Но футболиста продлят только в том случае, если он согласиться на снижение зарплаты с 10,5 до 8 миллионов евро.
Скорее всего, обладатель Золотого мяча согласиться на новые условия, так как пошел на аналогичный шаг ради продления контракта в концовке прошлого сезона.
Игрок хочет завершить карьеру в футболке «сливочных» и выйти на поле обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
К тому же, даже в 36-летнем возрасте Лука является лидером полузащиты «Реала», и высоко цениться как руководством клуба, так и тренером Карло Анчелотти. В этом сезоне хорват впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой.
Ранее Анчелотти заявлял, что Модрич с Кроосом и Каземиро составляет лучшую полузащиту мира.
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