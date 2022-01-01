Названо условие, при котором «Реал» продлит контракт с 36-летним Модричем

Текущее соглашение хорвата с клубом истекает летом

Лука Модрич / фото - Real Madrid CF

Контракт полузащитника Луки Модрича с мадридским «Реалом» истекает летом 2022-го года.

Как сообщает Todofichajes, боссы «сливочных» уже вступили в переговоры с хорватом о годичной пролонгации соглашения.

Но футболиста продлят только в том случае, если он согласиться на снижение зарплаты с 10,5 до 8 миллионов евро.

Скорее всего, обладатель Золотого мяча согласиться на новые условия, так как пошел на аналогичный шаг ради продления контракта в концовке прошлого сезона.

Игрок хочет завершить карьеру в футболке «сливочных» и выйти на поле обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

К тому же, даже в 36-летнем возрасте Лука является лидером полузащиты «Реала», и высоко цениться как руководством клуба, так и тренером Карло Анчелотти. В этом сезоне хорват впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Ранее Анчелотти заявлял, что Модрич с Кроосом и Каземиро составляет лучшую полузащиту мира.