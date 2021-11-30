Не обиделся. Левандовски поздравил Месси с седьмым «Золотым мячом»

Поляка считали одним из главных фаворитов

Роберт Левандовски / фото - Eurosport

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на своей странице в Twitter прокомментировал победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»:

«Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, завоевавших «Золотой мяч» – 2021. Также поздравляю всех номинантов! Я стал лауреатом награды «Нападающий года», и ни один игрок не может выиграть индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за его спиной. Спасибо за вашу поддержку».

Поляк уступил аргентинцу, заняв второе место по итогам голосования. Многие остались несогласными с результатами голосования, а Лотар Маттеус привел несколько аргументов, по которым именно форвард «Баварии» должен был брать приз.

Сам Месси также заявил, что Левандовски должен иметь эту награду.