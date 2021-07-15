Известны имена арбитров на финал Евро-2020
Немецкий судья Брих завершил международную карьеру
Арбитр отработал на 5-ти матчах Евро-2020
Феликс Брих / Фото: Twitter
Немецкий арбитр Феликс Брих сообщил, что завершает международную карьеру. Его слова приводит Bild.
«Мне не хватало большого и успешного международного турнира. Теперь моя карьера кажется идеальной. На Евро я несколько недель был максимально сконцентрирован. В противном случае невозможно добиться успеха на таком турнире. Не думаю, что мне удастся повторить такое выступление или такой уровень мотивации. Именно поэтому я решил не работать на еще одном турнире и завершить международную карьеру в конце этого года».
45-летний Брих стал арбитром FIFA в 2007-м году, работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а в 2017-м году судил финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1).
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