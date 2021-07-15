Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Немецкий судья Брих завершил международную карьеру

Арбитр отработал на 5-ти матчах Евро-2020
Футбол В Европе
12:16
Немецкий судья Брих завершил международную карьеру
Феликс Брих / Фото: Twitter

Немецкий арбитр Феликс Брих сообщил, что завершает международную карьеру. Его слова приводит Bild.

«Мне не хватало большого и успешного международного турнира. Теперь моя карьера кажется идеальной. На Евро я несколько недель был максимально сконцентрирован. В противном случае невозможно добиться успеха на таком турнире. Не думаю, что мне удастся повторить такое выступление или такой уровень мотивации. Именно поэтому я решил не работать на еще одном турнире и завершить международную карьеру в конце этого года».

45-летний Брих стал арбитром FIFA в 2007-м году, работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а в 2017-м году судил финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1).

На Евро-2020 Брих отработал 5 матчей.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Феликс Брих

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Немецкая бригада арбитров обслужит матч Украина – Англия
Немецкая бригада арбитров обслужит матч Украина – Англия
Футбол Евро-2020
1 июля 12:07

Новости: Футбол

Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020
Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020
Евро-2020
12:45
Яремчук согласовал контракт с «Бенфикой»
Яремчук согласовал контракт с «Бенфикой»
Украинские легионеры
12:28
Немецкий судья Брих завершил международную карьеру
Немецкий судья Брих завершил международную карьеру
В Европе
12:16
Защитник «Севильи» отказался от перехода в «Тоттенхэм»
Защитник «Севильи» отказался от перехода в «Тоттенхэм»
Примерa (Испания)
12:10
Лунин вновь отказался уходить из «Реала»
Лунин вновь отказался уходить из «Реала»
Примерa (Испания)
11:43
Лидеры сборной Украины отдохнули в Турции вместо с Потапом и Настей Каменских
Лидеры сборной Украины отдохнули в Турции вместо с Потапом и Настей Каменских
Украинские легионеры
11:36
«Барселона» презентовала выездную форму на следующий сезон
«Барселона» презентовала выездную форму на следующий сезон
Примерa (Испания)
11:24
Чалханоглу: «Пиоли – единственный, кто сильно хотел, чтобы я остался в «Милане»
Чалханоглу: «Пиоли – единственный, кто сильно хотел, чтобы я остался в «Милане»
Серия А (Италия)
11:23
В «Милане» подтвердили переход Жиру
В «Милане» подтвердили переход Жиру
Серия А (Италия)
11:01
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости